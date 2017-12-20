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Обнинским дружинникам могут предоставить льготную страховку

20 декабря 2017
Общество


Обнинским дружинникам могут предоставить льготную страховку

Сейчас в Обнинске патрулируют город 35 добровольных народных дружинников.

И курирующий их деятельность заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Обнинску Руслан БОГДАНОВ обратился в администрацию города с предложением предоставить этой категории граждан льготную медицинскую страховку.

Как он пояснил, работа по охране общественного правопорядка сопряжена с риском получения травм. Поэтому медицинское обслуживание дружинников должно быть не на общих основаниях. В настоящее время в обнинской мэрии рассматривается это обращение. Решение будет принято в ближайшее время.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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