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Жители Балабанова боятся подходить к Полкам добра

20 декабря 2017
Общество


Жители Балабанова боятся подходить к Полкам добра

Сотрудники балабановской администрации во главе с заместителем главы администрации по социальным вопросам Ниной ФИЛАТОВОЙ проверили городские магазины на наличие в них «Полок добра».

– Мы даже сами приобретали товар и выкладывали туда, – призналась Нина Сергеевна.

Однако, по ее словам, жители Балабанова пока стесняются пользоваться возможностями этой акции.

– Люди с подозрением смотрят на этот товар и проходят мимо. Поэтому просьба – когда вы увидите эту полку, то положите туда что-нибудь, чтобы все видели, что она работает и есть движение. А то люди смотрят на нее, как на витрину, и боятся подойти, – отметила Нина Филатова.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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