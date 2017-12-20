Жители Балабанова боятся подходить к Полкам добра

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

Сотрудники балабановской администрации во главе с заместителем главы администрации по социальным вопросам Ниной ФИЛАТОВОЙ проверили городские магазины на наличие в них «Полок добра».– Мы даже сами приобретали товар и выкладывали туда, – призналась Нина Сергеевна.Однако, по ее словам, жители Балабанова пока стесняются пользоваться возможностями этой акции.– Люди с подозрением смотрят на этот товар и проходят мимо. Поэтому просьба – когда вы увидите эту полку, то положите туда что-нибудь, чтобы все видели, что она работает и есть движение. А то люди смотрят на нее, как на витрину, и боятся подойти, – отметила Нина Филатова.