В обнинском общежитии загорелась гнилая электропроводка

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске, в общежитии на Курчатова, 39, едва удалось избежать пожара.Из-за прогнившей электропроводки на первом этаже произошло замыкание в щитовой. В итоге там все заискрилось, и в коридор повалили густые клубы дыма. Перепуганные жители вызвали пожарных.Однако спасателям в свою очередь пришлось в срочном порядке приглашать на место происшествия электрика. Несколько квартир пришлось на время обесточить, чтобы устранить аварию. Но вопрос: надолго ли наступило затишье? Ни для кого не секрет, что все обнинские общежития находятся в жутком состоянии. И возгорание может в любой момент повториться где угодно.