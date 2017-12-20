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20 декабря 2017
Общество
Губернатор провел встречу с кандидатами в «Лидеры России»
Отметим, что из четырех кандидатов на победу, двое представляют наукоград. Это эксперт госкорпорации «Росатом» Максим КУКСА и управляющий обнинским отделением Сбербанка Николай ГРИШИН.
Анатолий Дмитриевич обсудил с присутствующими их достижения и рабочие вопросы, а также поинтересовался, как такие успешные люди относятся к государственной службе, где их управленческий талант пригодился бы больше всего.
Напомним, что все прошедшие в финал участники конкурса получат гранты на сумму один миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения, а победители получат возможность в течение года перенимать опыт и консультироваться у видных государственных деятелей и самых успешных топ-менеджеров страны.
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