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Губернатор провел встречу с кандидатами в «Лидеры России»

20 декабря 2017
Общество


Губернатор провел встречу с кандидатами в «Лидеры России»

Сегодня утром губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ пообщался с молодыми людьми, вышедшими в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России».

Отметим, что из четырех кандидатов на победу, двое представляют наукоград. Это эксперт госкорпорации «Росатом» Максим КУКСА и управляющий обнинским отделением Сбербанка Николай ГРИШИН.

Анатолий Дмитриевич обсудил с присутствующими их достижения и рабочие вопросы, а также поинтересовался, как такие успешные люди относятся к государственной службе, где их управленческий талант пригодился бы больше всего.

Напомним, что все прошедшие в финал участники конкурса получат гранты на сумму один миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения, а победители получат возможность в течение года перенимать опыт и консультироваться у видных государственных деятелей и самых успешных топ-менеджеров страны.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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