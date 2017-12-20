В Обнинске маршрутка столкнулась с иномаркой

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В последнее время в Обнинске и его окрестностях выросло число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В Обнинске на Энгельса, 22 случилось ДТП, в котором пострадала пассажирка городского маршрутного такси.Как рассказали в городской пожарной части – восьмом отряде ФПС по Калужской области, произошло боковое столкновение маршрутки марки «Мерседес» с Тойотой. Причем среди бела дня, при хорошей видимости - в 13:16.Одна из сидящих в общественном транспорте женщин получила травмы и была доставлена в КБ № 8. Виновники случившегося будут наказаны.