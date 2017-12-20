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20 декабря 2017
Происшествия
В Обнинске маршрутка столкнулась с иномаркой
В Обнинске на Энгельса, 22 случилось ДТП, в котором пострадала пассажирка городского маршрутного такси.
Одна из сидящих в общественном транспорте женщин получила травмы и была доставлена в КБ № 8. Виновники случившегося будут наказаны.
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