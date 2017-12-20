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Талый снег затопил обнинские дачи

20 декабря 2017
МЧС


Талый снег затопил обнинские дачи

Сегодня обнинские спасатели эвакуировали с дачного поселка «Электромонтажник», расположенного в районе Кончаловских гор, двух женщин.

Как рассказали в городской пожарной части – восьмом отряде ФПС по Калужской области, из-за таяния снега дачи затопило сточными водами настолько, что в некоторые дома затекла вода.

– 63-й дом оказался затопленным на 50 сантиметров, а 123-й – на 30, – рассказали спасатели.

Кстати, пострадавшие обратились в МЧС сами. Никто даже не подозревал, что в зимнее время на дачах вообще кто-то проживает.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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