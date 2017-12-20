Талый снег затопил обнинские дачи

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

Как сообщили сотрудники МЧС России по Калужской области, в эти выходные в Обнинск придет настоящая весна!

Сегодня обнинские спасатели эвакуировали с дачного поселка «Электромонтажник», расположенного в районе Кончаловских гор, двух женщин.Как рассказали в городской пожарной части – восьмом отряде ФПС по Калужской области, из-за таяния снега дачи затопило сточными водами настолько, что в некоторые дома затекла вода.– 63-й дом оказался затопленным на 50 сантиметров, а 123-й – на 30, – рассказали спасатели.Кстати, пострадавшие обратились в МЧС сами. Никто даже не подозревал, что в зимнее время на дачах вообще кто-то проживает.