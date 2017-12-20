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В Обнинске изнасиловали и ограбили молодую женщину

20 декабря 2017
Криминал


В Обнинске изнасиловали и ограбили молодую женщину

В наукограде завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин: 32-летнего иностранного гражданина и жителя Наро-Фоминска 24-х лет.

Преступление было совершено еще в начале октября. Согласно материалам дела, двое мужчин познакомились с дамой в одном из ночных клубов Обнинска, после чего вся компания отправилась в гости к одному из них.

Там злоумышленники напали на девушку, изнасиловали ее с особой жестокостью и вдобавок ко всему ограбили. С потерпевшей сняли золотые украшения на сумму, превышающую 32 тысячи рублей.

Следователи собрали достаточное количество доказательств и сейчас дело направлено в суд. Обвиняемые могут отправиться в места не столь отдаленные на срок до 15 лет.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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