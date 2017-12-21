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Обнинский брассист завоевал два «золота» юниорских соревнований

21 декабря 2017
Спорт


Обнинский брассист завоевал два «золота» юниорских соревнований

С 17 по 20 декабря в Астрахани проходили Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек.

Всего спортсмены разыграли 115 комплектов наград.

Среди победителей оказался и воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Владислав ГЕРАСИМЕНКО. Юноша завоевал сразу два «золота», показав отличный результат на дистанциях пятьдесят и сто метров брассом.

Эти медали не стали первыми в копилке спортсмена. У Герасименко уже были победы на соревнованиях европейского и мирового уровня.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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