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Обнинск вошел в «территорию риска» по распространению ВИЧ-инфекции

21 декабря 2017
Медицина


Обнинск вошел в «территорию риска» по распространению ВИЧ-инфекции

На прошедшем вчера заседании координационного совета при областном Правительстве обсудили ситуацию с распространением вируса иммунодефицита в регионе.

Как доложил министр здравоохранения области Константин БАРАНОВ, за этот год в Калужской области было зарегистрировано 273 новых случая заражения ВИЧ, что в 2,5 раза меньше общероссийского уровня заболеваемости.

В зоны риска попали Обнинск, его ближайшие соседи - Жуковский, Боровский, Малоярославецкий районы и Думиничский район.

Не секрет, что не лучшим образом на статистических показателях этого заболевания сказывается и большое число приезжих из других стран, которые начинают проходить обследование здесь и обнаруживают у себя ВИЧ.

Впрочем, как говорят сами врачи, большие цифры статистики отнюдь не показатель плохой работы. Чем раньше медикам удастся обнаружить заболевание, тем больше вероятность, что они смогут предотвратить его распространение.

Так, согласно прогнозам специалистов, стоит ожидать рост числа заразившихся этой опасной инфекцией среди сельского населения.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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