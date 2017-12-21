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21 декабря 2017
Криминал
За текущий год в Обнинске из оборота было изъято около сотни поддельных купюр
Сотрудники правоохранительных органов наукограда продолжают учить представителей торговой сферы отличать фальшивые денежные купюры от настоящих.
Чтобы напомнить продавцам основные признаки подделки, сотрудники ОБЭП регулярно проводят профилактические инструктажи.
Так, например, на днях обнинские полицейские провели мастер-класс для работников торгового комплекса «Привокзальный». На примере денежных купюр эксперты показали продавцам, по каким признакам можно выявить подделку, а также разъясняли алгоритм действий в случае попытки сбыта фальшивой купюры. В том числе напомнили полицейские о необходимости проверки банкнот на специальном оборудовании.
Стоит отметить, что особую бдительность продавцам следует проявлять, если покупатель оплачивает недорогой товар купюрами достоинством 1000 и 5000 рублей. По статистике, чаще всего подделке подвергаются банкноты вышеуказанным номиналом. С начала года из оборота изъято почти 100 поддельных купюр.
Полицейские также напомнили, что в случае выявления купюры сомнительного качества с признаками подделки следует незамедлительно сообщать об этом в полицию. Согласно действующему законодательству, за сбыт фальшивых денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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