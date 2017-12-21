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21 декабря 2017
ЖКХ
Уборку тротуаров в Старом городе передадут частникам
И если раньше обнинцы понимали, что за магистральные дороги и тротуары, прилегающие к ним, отвечает МПКХ, а во дворе проходы чистить должны управляющие компании, то теперь эта схема не работает.
Так на портале Закупок город выставил очередной лот, и готов заплатить за уборку тротуаров вдоль автомобильных дорог более восьмисот тысяч рублей.
В случае если подрядчики заинтересуются этим предложением, частная техника и люди будут работать на улицах Парковая, Блохинцева, Мигунова, Осипенко, Лейпунского, Жолио-Кюри и ряде других в старой части Обнинска.
Как пояснил журналистам портала Obninsk.Name директор МПКХ Владислав УС, городские службы могли бы взяться за эту работу сами, но тогда придется расширять штат. А в летней период такое количество сотрудников будет излишним.
К тому же с каждым годом зона ответственности городских коммунальщиков расширяется, поэтому в снегопады они попросту не могут оперативно оказаться во всех точках города.
- Все-таки в Старом городе живут в основном пожилые люди, и хотелось бы, чтобы он выглядел благопристойно и красиво, - резюмировал Ус.
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