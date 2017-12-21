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Обнинские алкоголики занимаются вредительством

21 декабря 2017
Общество


Обнинские алкоголики занимаются вредительством

На днях обнинские спасатели выставили на городских водоемах аншлаги, запрещающие выходить на лед.

И, как рассказал начальник аварийно-спасательного формирования управления ГО и ЧС при городской администрации Иван КУЗНЕЦОВ, делать им это приходится регулярно, так как данные металлические таблички размером 50 на 60 сантиметров постоянно снимают алкоголики. Они, как поясняют сами маргинальные личности, очень удобны в качестве импровизированных столиков, за которыми прямо на улице можно, что называется, сообразить на троих.

– В прошлом году нам раз восемь приходилось заново устанавливать эти аншлаги. Мы ежедневно патрулируем водоемы и как только видим, что табличек нет, заказываем новые, – рассказывает Иван Викторович.

А, между тем, такие предупреждения очень нужны. Недавно на Белкинских прудах спасателям пришлось отгонять от воды школьников восьми-десяти лет. Ледяная корка там пару недель назад уже была, и дети проводили рисковые эксперименты «на смелость». А когда их стали ругать, школьники задали вопрос: «А где написано, что нельзя?». Так что обнинские алкоголики, ломающие аншлаги, могут спровоцировать несчастный случай.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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