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21 декабря 2017
МЧС
Спасатели начнут работать в усиленном режиме уже с понедельника
Начиная с понедельника и вплоть до 9-го января будущего года, обнинские спасатели будут переведены в режим повышенной готовности согласно постановлению Правительства Калужской области.
И хотя сама фраза о «режиме повышенной готовности» звучит мало позитивно, на самом деле имеется в виду то, что спасатели в период праздничных дней будут особенно внимательно следить за обстановкой, в том числе и погодными «сюрпризами». Все для того, чтобы отдых горожан и их времяпрепровождение были безопасными. Уже разработан план мероприятий, которого необходимо придерживаться.
Ответственным за исполнение назначен замгубернатора Калужской области Руслан СМОЛЕНСКИЙ.
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