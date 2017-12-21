Обнинские контролеры «РЖД» проявили благородство

Обнинские семьи, в которых родится первый ребенок, будут получать почти 15 тысяч рублей

Вчера на обнинском железнодорожном вокзале не работала ни одна касса.Как объяснили контролеры, по техническим причинам. Поэтому возле единственного терминала собралась огромная очередь.Уже за пять минут до прихода очередной электрички пассажиры взволнованно кричали, и требовать открыть хоть одну кассу. Так как терминал работает с перебоями – билеты он выдает очень медленно.Но в этот раз контролеры повели себя благородно. Всех, кто не успел к приходу поезда приобрести билеты, на платформу пропустили бесплатно.