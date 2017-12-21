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21 декабря 2017
Транспорт
Обнинские контролеры «РЖД» проявили благородство
Как объяснили контролеры, по техническим причинам. Поэтому возле единственного терминала собралась огромная очередь.
Уже за пять минут до прихода очередной электрички пассажиры взволнованно кричали, и требовать открыть хоть одну кассу. Так как терминал работает с перебоями – билеты он выдает очень медленно.
Но в этот раз контролеры повели себя благородно. Всех, кто не успел к приходу поезда приобрести билеты, на платформу пропустили бесплатно.
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