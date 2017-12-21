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Обнинские чиновники предпочли безопасность красоте

21 декабря 2017
Дороги


Обнинские чиновники предпочли безопасность красоте

На состоявшейся сегодня комиссии по безопасности дорожного движения основное внимание было уделено строительству продолжения улицы Ленина.

В этом году проект прошел все необходимые экспертизы и был принят к исполнению, однако по ходу строительства появились некоторые детали, требующие дополнительного прояснения.

Камнем преткновения стал вопрос об установке барьеров безопасности на участке дороги, проходящем по краю оврага, так как оба варианта не противоречат букве закона.

Например, норматив для автомобильных дорог четко говорит о необходимости заграждения, а требования к прокладке новых улиц допускают его отсутствие.

Результатом обсуждения членами комиссии сложившейся ситуации стало единогласное решение в пользу установки ограды.

- Сразу отмечу, что наше решения носит исключительно рекомендательный характер, но мы считаем, что безопасность у нас должна стоять на первом месте. С эстетической стороной вопроса мы что-нибудь придумаем, - резюмировал вице-мэр по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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