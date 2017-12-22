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22 декабря 2017
Торговля
Предновогодняя ярмарка пройдет в Балабанове
24 декабря здесь пройдет заключительная в 2017 году продуктовая сельскохозяйственная ярмарка.
Покупатели смогут приобрести товары калужских фермеров и предприятий соседних областей. Среди товаров, постоянно присутствующих на прилавках ярмарки – мясо, колбасы, рыба, товары молочного и кондитерского производства, овощи и фрукты.
Развернется предновогодняя торговля, как обычно, на площади перед Домом культуры на ул. Капитана Королева с 10:00 до 15:00.
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