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Предновогодняя ярмарка пройдет в Балабанове

22 декабря 2017
Торговля


Предновогодняя ярмарка пройдет в Балабанове

За неделю до Нового года жители Балабанова и соседних населенных пунктов смогут запастись вкусными и свежими продуктами к предстоящему празднику.

24 декабря здесь пройдет заключительная в 2017 году продуктовая сельскохозяйственная ярмарка.

Покупатели смогут приобрести товары калужских фермеров и предприятий соседних областей. Среди товаров, постоянно присутствующих на прилавках ярмарки – мясо, колбасы, рыба, товары молочного и кондитерского производства, овощи и фрукты.

Развернется предновогодняя торговля, как обычно, на площади перед Домом культуры на ул. Капитана Королева с 10:00 до 15:00.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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