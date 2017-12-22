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В Обнинске закрылся торгово-выставочный центр «ЦИПК»

22 декабря 2017
Торговля


В Обнинске закрылся торгово-выставочный центр «ЦИПК»

Торговый центр, работающий еще с 90-х годов, прекратил свое существование по-тихому.

Как сообщили порталу Obninsk.Name бывшие арендаторы, покинуть здание им пришлось еще осенью. На сегодняшний день о закрытии ТВЦ «ЦИПК» не знали даже в администрации города.

- По закону, нас не обязаны информировать о закрытии предприятия торговли, - заметила начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА.

В «Технической академии «Росатома» - именно такое название носит теперь ЦИПК - журналистам портала Obninsk.Name пояснили, что решение о закрытии торгового комплекса связано с необходимостью высвободить площади для обучения специалистов. Причем арендаторов «Техническая академия «Росатома» о грядущих метаморфозах предупредила заранее.

Сами предприниматели отмечают, что конечно найти новое место дислокации им удалось, но переезд не лучшим образом сказался на их бизнесе, так как многие покупатели за десятилетия уже привыкли приходить именно в ТВЦ «ЦИПК», и теперь им приходится искать, куда подевались их любимые магазины.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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