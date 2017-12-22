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22 декабря 2017
Спорт
В городском парке залили каток!
Как рассказала журналистам портала Obninsk.Name заместитель директора парка по культурно-массовой работе Елена ВОЛКОВА, открытие катка собираются приурочить к открытию елки, поэтому в воскресенье горожане уже смогут нарезать круги.
А вот директор «Дворца спорта» Михаил ЖУРАВЛЕВ, отвечающий за заливку четырех площадок, пока не торопится. Как пояснил Михаил Викторович, на трех объектах с покрытием из резиновой крошки кроме устойчивого минуса необходим еще и снег.
- Только в том году мы залили катки к зимним каникулам, потому что декабрь был очень снежным и морозным, в остальное время мы приступали к этим работам после 14 января, - рассказал Журавлев.
Этот год вряд ли станет исключением. Однако если ночью температура опустится до минус десяти градусов Цельсия, а в дневное время не будет подниматься выше минус пяти, площадку на Энгельса, 26 все-таки постараются превратить в каток.
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