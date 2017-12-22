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22 декабря 2017
Экономика
Боровские чиновники «вызвали на ковер» предпринимателей-должников
Суть этого мероприятия заключается в том, чтобы в присутствии представителей власти призвать предпринимателей и владельцев земельных участков оплатить налоговые задолженности.
Некоторых также упрекнули в излишней экономии на зарплате своих подчиненных. Например, сотрудники районной администрации заявили, что средняя зарплата в ООО МБК «Интерарм» находится ниже прожиточного минимума – меньше 10 тысяч рублей. Директор этого балабановского предприятия Сергей ЕРОШКИН начал было возмущаться и говорить, что это неправда, однако начальник финансового отдела Анна ГОРЯЧЕВА ответила, что этот факт предоставлен Министерством труда.
В целом же, все кого «вызвали на ковер», выглядели вполне спокойными и обещали в скором времени исправиться, но были и те, кто заметно нервничал, а Евгений БАЧЕВСКИЙ при попытке его сфотографировать и вовсе чуть не выбежал из кабинета.
Тем не менее, по словам Анны Горячевой, эффективность от таких бесед очень высокая и после каждой из них, как правило, приходит целая «пачка платежек».
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