Боровские чиновники «вызвали на ковер» предпринимателей-должников

Обнинские семьи, в которых родится первый ребенок, будут получать почти 15 тысяч рублей

За «крышу» для медиков и педагогов город заплатит более 15 миллионов рублей!

Сегодня депутаты Обнинского Горсобрания приняли бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы.