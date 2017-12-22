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В новогоднюю ночь городской парк работать не будет!

22 декабря 2017
Мероприятия


В новогоднюю ночь городской парк работать не будет!

Один из самых главных объектов Обнинска – Городской парк в новогоднюю ночь работать, увы, не будет.

Об этом сегодня корреспонденту портала Obninsk.Name рассказала заместитель директора МП «Городской парк» Елена ВОЛКОВА.

Однако распахнет свои двери он уже ранним утром (7:00) первого января. И на протяжении всех новогодних праздников парк будет работать ежедневно, причем практически каждый день здесь будут проходить тематические мероприятия.

Так, например, уже в 11 утра первого дня 2018-го года здесь соберутся самые активные и спортивные жители первого наукограда. Начнется день в Городском парке со скандинавкой ходьбы, а продолжится спортивным праздником «Зима в движении». Ряд спортивных мероприятий пройдет здесь и третьего числа.

А второго января на парковой сцене с творческой программой «По волне моей памяти» выступит Вячеслав ЕВТЮХОВ. Начало концерта в полдень.

Седьмого числа с 12:00 до 17:00 Городской парк будет рад приветствовать всех желающих принять участие в зимнем фестивале городской среды «Выходи гулять».

Праздничными мероприятиями организаторы продолжат радовать горожан вплоть до Старого Нового года. Так, например, 14 января в парке с веселой новогодней программой выступят хвостатые артисты местного цирка дрессированных собак.

Впрочем, мероприятия, посвященные празднованию Нового года, в парке проходят уже сегодня.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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