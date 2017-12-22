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22 декабря 2017
Транспорт
В новогодние праздники будет изменено расписание движения электропоездов в Киевском направлении
Коснется оно и Калужско-Московского направления. Об этом сообщает ОАО «Центральная ППК».
С 29 декабря по 8 января движение пригородных электропоездов будет осуществляться по специальному графику.
Так, например, согласно праздничному расписанию, электричка сообщением «Калуга-1 – Москва-Пассажирская-Киевская» отправлением в 19:24 выйдет в рейс только 30 декабря, а также 7 и 8 января. С 31 декабря по 6 января она будет отменена.
Еще один электропоезд, стартующий в 18:16 из Москвы и направляющийся до станции Калуга-1, выйдет в рейс лишь трижды за период новогодних праздников, а именно – 30 декабря, 7 и 8 января.
А на поезде, отправляющемся из Москвы в Калугу-1 в 17:12, пассажиры смогут прокатиться лишь 29 декабря.
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