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Детскую площадку на Энгельса обещали осветить

23 декабря 2017
Благоустройство


Детскую площадку на Энгельса обещали осветить

Если в прошлое воскресенье дети вынуждены были играть на площадке проспекта Маркса в полной темноте, из-за поломки электричества, то в детском комплексе, расположенном на улице Энгельса, тьма господствует постоянно.

- Это просто какое-то безобразие!- возмущается жительница Обнинска Галина В.- Детский комплекс стоит, и нет ни одного фонаря, а детишки бегают и в такой темноте, того и гляди, что руки ноги себе переломают. Неужели чиновникам это безразлично?

За комментарием по этому вопросу журналисты портала Obninsk.Name обратились к главе администрации города Владиславу ШАПШЕ.

- Посмотрим, что мы можем сделать! - пообещал мэр.

При этом Владислав Валерьевич заметил, что в администрацию жалоб о недостаточном освещении детского комплекса не поступало. Видимо обнинцам надо быть более активными и выражать свое недовольство не только в соцсетях, но и в виде заявлений на бумаге.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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