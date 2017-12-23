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23 декабря 2017
Благоустройство
Детскую площадку на Энгельса обещали осветить
- Это просто какое-то безобразие!- возмущается жительница Обнинска Галина В.- Детский комплекс стоит, и нет ни одного фонаря, а детишки бегают и в такой темноте, того и гляди, что руки ноги себе переломают. Неужели чиновникам это безразлично?
За комментарием по этому вопросу журналисты портала Obninsk.Name обратились к главе администрации города Владиславу ШАПШЕ.
- Посмотрим, что мы можем сделать! - пообещал мэр.
При этом Владислав Валерьевич заметил, что в администрацию жалоб о недостаточном освещении детского комплекса не поступало. Видимо обнинцам надо быть более активными и выражать свое недовольство не только в соцсетях, но и в виде заявлений на бумаге.
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