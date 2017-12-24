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Из квартиры вынесли 25 тысяч рублей, когда хозяева были дома

24 декабря 2017
Криминал


Из квартиры вынесли 25 тысяч рублей, когда хозяева были дома

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Маркса.

Совершив вояж по магазинам, хозяева вернулись домой, женщина поставила сумочку в прихожей и занялась своими делами. В какой-то момент времени хозяевам показалось, что дверь их квартиры открылась, но они не обратили внимания на характерный звук.

Однако позже они неоднократно об этом пожалели. Все дело в том, что в оставленной в коридоре сумочке, естественно находился кошелек. А злоумышленник оказался таким предусмотрительным, что забрал только деньги, оставив аксессуар. В итоге из-за того что забыли закрыть входную дверь, люди лишились 25 тысяч рублей.

В преддверии новогодних праздников обнинские полицейские еще раз обращаются к горожанам с просьбой, не терять бдительность и не оставлять входные двери открытыми, чтобы исключить возможность легкой наживы для злоумышленников.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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