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24 декабря 2017
Криминал
Из квартиры вынесли 25 тысяч рублей, когда хозяева были дома
Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Маркса.
Совершив вояж по магазинам, хозяева вернулись домой, женщина поставила сумочку в прихожей и занялась своими делами. В какой-то момент времени хозяевам показалось, что дверь их квартиры открылась, но они не обратили внимания на характерный звук.
Однако позже они неоднократно об этом пожалели. Все дело в том, что в оставленной в коридоре сумочке, естественно находился кошелек. А злоумышленник оказался таким предусмотрительным, что забрал только деньги, оставив аксессуар. В итоге из-за того что забыли закрыть входную дверь, люди лишились 25 тысяч рублей.
В преддверии новогодних праздников обнинские полицейские еще раз обращаются к горожанам с просьбой, не терять бдительность и не оставлять входные двери открытыми, чтобы исключить возможность легкой наживы для злоумышленников.
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