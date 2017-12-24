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В 2017-м году инвалиды не дождутся пандусов

24 декабря 2017
Социалка


В 2017-м году инвалиды не дождутся пандусов

Еще в прошлом году федеральное законодательство, касающееся оборудования съезда для маломобильных граждан, претерпело изменения.

Теперь оценивать возможность оборудования пандуса должна целая комиссия. До августа этого года положения, разъясняющего, каким образом будут работать проверяющие, не было, поэтому освоить бюджетные деньги в Обнинске не могли.

Однако как только разъяснение появилось, в первом наукограде стартовала заявочная компания. Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name руководитель управления соцзащиты населения Владимир ЖАРСКИЙ, было подано тринадцать заявок, однако положительный ответ получат лишь шесть человек.

- Основная трудность, что инвалиды проживают в старых домах без лифтов на третьих, пятых этажах. Там лестничные марши достаточно узкие и их невозможно чем-либо оборудовать, - пояснил Владимир Алексеевич.

По словам Жарского, члены комиссии выходили по всем адресам, чтобы оценить положение и выбрать один из трех предложенных законодателем ответов.

- Мы должны или частично сделать, или отказать, или обосновать проведение капитальных работ, - рассказал Жарский.

Для этих целей в понедельник соберется специальная комиссия, ведь каждому инвалиду необходимо дать письменный ответ.

Поэтому бюджетные деньги на обустройство съездов будут освоены частично. В шести случаях, где было принято положительное решение, администрация уже заключила договор с проектной организацией, которая займется разработкой конструкции.

Вторым этапом станут строительные работы, которые при хорошем стечение обстоятельств проведут в первом квартале следующего года.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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