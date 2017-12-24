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24 декабря 2017
Спорт
В Обнинске прошло первое региональное первенство по универсальному бою среди детей
Уникальность этого мероприятия заключается в том, что подобные соревнования проводятся в нашем регионе в первый раз, поскольку ранее в них участвовали только взрослые калужские спортсмены.
Помериться силой и ловкостью собралось 145 ребят из таких городов, как Калуга, Киров, Людиново, Малоярославец, Жуков, Боровск и т.д. Не случайно, что местом проведения соревнований стала 13 школа, ведь здесь уже несколько лет при поддержке обнинского депутата и директора компании «РусЛифт-Обнинск» Романа АНЦИФЕРОВА работает Городской клуб спортивных единоборств.
– Мы стремимся развивать в Обнинске спорт шаговой доступности, поэтому помимо 13 школы в ближайшее время откроется отделение спортивных единоборств также в 10 школе. Это позволит приобщить к спорту еще большее количество молодежи, – отметил Роман Анциферов.
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