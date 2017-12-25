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УК «Чип» отметила свой праздник вместе с жильцами

25 декабря 2017
ЖКХ


УК «Чип» отметила свой праздник вместе с жильцами

Год назад на обнинском рынке появились коммунальщики нового типа - УК «Чип».

Руководство компании сразу ставило перед собой достаточно амбициозные задачи: не набирать большое количество домов, а предоставлять качественные услуги. На обслуживание «чиповцы» собирались принимали лишь те дома, где жили активные граждане, желающие изменить жизнь к лучшему. И практика показала, что таких обнинцев много.

- Все получилось, и как раз с такими активными жителями мы, и отмечали наше событие, - пояснил руководитель компании Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

Горожане и коммунальщики собрались за одним столом, чтобы поиграть в увлекательную интеллектуальную игру « О’КЕЙ, МОЗГ». Вести мероприятие пригласили агентство «ЯРКО».

Можно не сомневаться, что приглашенным понравился такой предновогодний подарок, собственно ради этого все и затевалось.

- Мы хотели отблагодарить людей, потому что они с душой относятся к своей общественной работе, тратят свои силы и время, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Без них у нас бы мало что получилось, - считает Халецкий.

По словам Евгения Вячеславовича, это ноу-хау не станет единичным случаем и впредь коммунальщики намерены даже чаще устраивать праздники для активистов. Ведь не секрет, что бытует мнение, что для улучшения условий содержания домов требуются баснословные деньги, на практике же суммы незначительны. Намного важнее желание людей и готовность помочь управляющим компаниям.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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