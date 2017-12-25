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В Малоярославце сгорел дом

25 декабря 2017
Происшествия


В Малоярославце сгорел дом

Сегодня ночью в соседнем с Обнинском Малоярославце на улице Фрунзе, 14 сгорел жилой дом.

Как рассказали в обнинской пожарной части, спасатели которой так же принимали участие в тушении жилого строения, все произошло во втором часу ночи.

К счастью, хозяин дома вовремя почувствовал запах гари и успел выбежать на улицу. А приехавшим пожарным пришлось хорошо потрудиться, так как огонь мог перекинуться на соседние дома. Но спасатели этого не допустили. Удалось им спасти и хозяйственные постройки пострадавшего мужчины.

В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания. А жители города сокрушаются по поводу того, что такое несчастье постигло малоярославчанина перед самым Новым годом.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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