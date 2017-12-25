|
25 декабря 2017
Происшествия
В Малоярославце сгорел дом
Сегодня ночью в соседнем с Обнинском Малоярославце на улице Фрунзе, 14 сгорел жилой дом.
Как рассказали в обнинской пожарной части, спасатели которой так же принимали участие в тушении жилого строения, все произошло во втором часу ночи.
К счастью, хозяин дома вовремя почувствовал запах гари и успел выбежать на улицу. А приехавшим пожарным пришлось хорошо потрудиться, так как огонь мог перекинуться на соседние дома. Но спасатели этого не допустили. Удалось им спасти и хозяйственные постройки пострадавшего мужчины.
В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания. А жители города сокрушаются по поводу того, что такое несчастье постигло малоярославчанина перед самым Новым годом.
Просмотров: 183
Последние новости из рубрики «Происшествия» и по тэгам #пожар, #дом, #спасатели:
25 декабря 2017
Под Обнинском легковушка наехала на квадроцикл
В соседнем с Обнинском Боровском районе произошло ДТП, в котором серьезно пострадал молодой человек.
21 декабря 2017
Обнинские алкоголики занимаются вредительством
На днях обнинские спасатели выставили на городских водоемах аншлаги, запрещающие выходить на лед. И,
22 декабря 2017
Под Обнинском большегруз сбил мужчину
В соседнем с Обнинском Жуковском районе случилась авария. Возле деревни Бухловка большегрузный автомобиль
20 декабря 2017
В обнинском общежитии загорелась гнилая электропроводка
В Обнинске, в общежитии на Курчатова, 39, едва удалось избежать пожара. Из-за прогнившей электропроводки
20 декабря 2017
В Обнинске маршрутка столкнулась с иномаркой
В Обнинске на Энгельса, 22 случилось ДТП, в котором пострадала пассажирка городского маршрутного такси.
20 декабря 2017
Талый снег затопил обнинские дачи
Сегодня обнинские спасатели эвакуировали с дачного поселка «Электромонтажник», расположенного в районе
19 декабря 2017
Под Обнинском сгорели две квартиры
В окрестностях Обнинска случился пожар, в котором пострадал один человек. Как рассказал начальник службы
15 декабря 2017
Полицейские ищут водителя, насмерть сбившего пешехода в Балабанове
В соседнем с Обнинском Боровском районе сотрудники ГИБДД просят оказать содействие в поиске виновника
13 декабря 2017
Вечером напротив мэрии сгорела машина
Информация о случившемся на пульт дежурного МЧС поступила в 22 часа 39 минут. Горел автомобиль марки
12 декабря 2017
В Боровском районе возросло количество пожаров
Начальник пожарного надзора по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ рассказал о ситуации с пожарной безопасностью.
Архив новостей
Самое оцененное
13 декабря 2017
Обнинские перевозчики уверены, что в «ИАТЭ» учатся магнаты?
Проблема с транспортом наукограде не сказать, что нова, и не
29 ноября 2017
Проблемы здравоохранения в Обнинске снимают за счет частных клиник
Вчера на заседании Обнинского городского Собрания депутат
14 декабря 2017
Молодая учительница считает нагрузку в школах чрезмерной
На днях учительница географии, живущая в Обнинске и работающая
Самое читаемое
Торговля
12 декабря 2017
В Обнинске появился очередной сарайный киоск
Криминал
20 декабря 2017
В Обнинске изнасиловали и ограбили молодую женщину
Лента новостей
25 декабря 2017
Обнинская ГИБДД наведет порядок на улице Чайковского
Недавно...
25 декабря 2017
Жительница Боровского района избила на работе свою коллегу
В...
25 декабря 2017
В Обнинске дорожные правила нарушают и водители и пешеходы
Надо...
22 декабря 2017
В новогодние праздники будет изменено расписание движения электропоездов на Киевском направлении
В...
22 декабря 2017
Обнинских родителей поставили в пример региону
На...
22 декабря 2017
В городском
Несмотря...
21 декабря 2017
Потомки знаменитых кондитеров приедут на боровскую елку
В...
21 декабря 2017
Балабановцы
В...
21 декабря 2017
Борцы и боксеры из Балабанова завоевали россыпь медалей
Балабановские...
21 декабря 2017
В Балабанове готовятся к заливке катков
Как...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
5
То, что осталось «на потом»
2
1
Балабановцы обрели сердце
3
1
Начальник боровской полиции пожаловался на низкую социальную ответственность балабановцев
4
1
Мэр Обнинска призвал горожан «не перебирать» на Новый год!
5
1
Бездействие и равнодушие властей губит многодетные семьи!
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
4
5
То, что осталось «на потом»
5
5
Обнинских ученых на полгода отправили в отпуск за свой счет!
Доска объявлений
События
91
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
810
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2449
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.