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Количество болеющих школьников в Обнинске возрастает каждую неделю!

25 декабря 2017
Общество


Количество болеющих школьников в Обнинске возрастает каждую неделю!

Такую информацию корреспонденту нашего портала предоставила начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Как рассказала главный педагог города, на конец прошлой недели в первом наукограде было зарегистрировано 9% болеющих школьников.

- Количество заболевших растет. Неделю назад, например, таковых было 5% от общего числа учащихся. Но мы ждем конца полугодия, чтобы отправить детей на каникулы, - прокомментировала Татьяна Валерьевна.

Примечательно, что в прошлом году активный рост уровня заболеваемости в Обнинске пришелся уже на второе полугодие, а именно на февраль. Тогда даже некоторым классам пришлось уйти на карантин. Как правило, это происходит при констатации 30% заболевших по отношению к общему количеству обучающихся в классе.

В настоящее время пока ни один класс в Обнинске на карантин не закрылся.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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