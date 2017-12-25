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В Обнинске дорожные правила нарушают и водители и пешеходы

25 декабря 2017
Дороги


В Обнинске дорожные правила нарушают и водители и пешеходы

Надо сказать, что в последнее время в Обнинске штрафы за нарушение правил дорожного движения получают как автолюбители, так и любители пеших прогулок.

Так, например, недавно стражи дорожного правопорядка провели очередную профилактическую операцию «Внимание» Пешеход!», в ходе которой было выявлено около сотни нарушителей! К административной ответственности в виде штрафа были привлечены 66 водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам. Однако заплатить штраф придется и некоторым представителям последней категории, которые переходили дорогу в неположенном месте – таковых дорожными полицейскими было выявлено 24 человека.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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