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25 декабря 2017
Дороги
В Обнинске дорожные правила нарушают и водители и пешеходы
Надо сказать, что в последнее время в Обнинске штрафы за нарушение правил дорожного движения получают как автолюбители, так и любители пеших прогулок.
Так, например, недавно стражи дорожного правопорядка провели очередную профилактическую операцию «Внимание» Пешеход!», в ходе которой было выявлено около сотни нарушителей! К административной ответственности в виде штрафа были привлечены 66 водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам. Однако заплатить штраф придется и некоторым представителям последней категории, которые переходили дорогу в неположенном месте – таковых дорожными полицейскими было выявлено 24 человека.
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