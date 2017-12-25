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Чиновники, коммунальщики и врачи будут дежурить в январские каникулы

25 декабря 2017
Общество


Чиновники, коммунальщики и врачи будут дежурить в январские каникулы

Эту тему на планерке главы администрации затронул главный коммунальщик города Вячеслав ЛЕЖНИН.

Причем работать будут не только городской коммунальный комплекс, но и управляющие компании, которые уже представили свой график в администрацию. Однако на слово им верить не собираются.

-Все будет под контролем с обзвоном ежедневным, - пообещал Лежнин.

В свою очередь глава обнинской администрации Владислав ШАПША дал наказ городским службам, которым учитывая нестабильный характер погоды, надо быть во всеоружии:

- Если будет обледенение тротуаров, дорог, надо оперативно реагировать, и если жители будут звонить и отмечать проблемы, их надо незамедлительно устранять.

Дежурить предстоит и чиновникам. По словам заместителя главы администрации по управлению делами Крины БАШКАТОВОЙ, с тридцатого декабря по восьмого января трудиться слуги народа будут с восьми утра до восьми вечера.

- Соответственно, дежурный от администрации будет находиться на своем рабочем месте. На сайте будет размещена информация с контактным телефоном, по которому могут обратиться все жители, - пояснила Карина Сергеевна.

Не придется отдыхать и медикам. Об этом сегодня на планерке рассказал врио главного врача КБ№8 Сергей СМИРНОВ. В праздники по городу будет курсировать пять машин «Скорой помощи». По просьбе главы администрации, работу травмпункта Смирнов обещал взять под личный контроль.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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