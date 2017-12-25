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В МФЦ сократилось количество работающих окон

25 декабря 2017
Общество


В МФЦ сократилось количество работающих окон

Трудности в работе Многофункционального центра в Обнинске возникли из-за переезда.

Все дело в том, что 11 декабря филиал, располагавшийся на Долгининской,6 прекратил свою работу, и сейчас специалисты работают на Маркса, 130.

- Сейчас у нас работает 15 окон, на прием и на выдачу документов, - пояснила руководитель МФЦ Светлана ГРИГОРЕНКО.

Учитывая, что раньше в двух филиалах МФЦ работали 24 окна, естественно такое сокращение не лучшим образом сказалось на населении. И хотя, по словам Григоренко, она просила ведомства на момент переезда взять на себя работу с населением, люди все равно идут в МФЦ.

Свою роль сыграло и окончание календарного года, ведь многие горожане торопятся именно в 2017-м закончить все свои дела, поэтому сотрудники МФЦ работают не покладая рук.

-В день у нас меньше 400 человек не проходит, даже больше, то есть не сокращается количество людей, раньше по статистике тоже было 350-400 человек, - заверила Светлана Геннадьевна.

По словам Григоренко, новый офис начнет свою работу уже в январе, там будет открыто 27 окон, причем три специалиста будут работать с бизнесменами, чтобы сократить период ожидания для других граждан.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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