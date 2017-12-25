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25 декабря 2017
Экономика
У экономистов оптимистичные планы на будущее
Так по сравнению с третьим кварталом 2017 года, задолженность по аренде земли уменьшилась на 3,7 миллионов рублей, по имуществу - на 3,3 миллиона рублей, а по аренде помещений на 4 миллиона. Таким образом, показатели достигли отметки 92% по отношению к плану.
Глава администрации Владислав ШАПША поинтересовался у главного экономиста города Геннадия АНАНЬЕВА, где он возьмет недостающие восемь процентов? На что последний оптимистично ответил:
- У нас квартальные поступления будут поступать до десятого числа следующего месяца.
Таким образом, чиновники надеются связать мечты с реальностью по итогам года. Узнать удалось ли им это, присутствующие смогут на первой планерке 2018 года, где вновь будет поднята эта тема.
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