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Начальник боровской полиции пожаловался на низкую социальную ответственность балабановцев

25 декабря 2017
Общество


Начальник боровской полиции пожаловался на низкую социальную ответственность балабановцев

Начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН сегодня прокомментировал произошедший на выходных случай вандализма в балабановском сквере Победы, где было повреждено укрытие фонтана и сломана стела «Я люблю Балабаново», не простоявшая здесь и недели.

– Нужно вести работу с населением в плане повышения социальной ответственности. Мы сейчас изучаем случившуюся по площади ситуацию, и видно, как три молодых человека уничтожают то, что там было поставлено. Мимо проходят местные жители, проезжают машины, и всех это удовлетворяет и никто на телефон дежурной части не позвонил. Это говорит о том, что пока мы до сердец наших граждан не достучались и им безразлично, что происходит на территории района, – отметил Александр Валерьевич.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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