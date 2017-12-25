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25 декабря 2017
Мероприятия
Жители Обнинска примут участие в «памятной» акции
В эту пятницу, 29-го декабря, состоится военно-историческая акция, носящая название «Память».
Об этом сообщила начальник управления культуры и молодежной политики Ирина ФАЛЕЕВА.
По словам Ирины Николаевны, ценность мероприятия в первую очередь в его патриотической составляющей. Так, акция «Память» будет целиком и полностью посвящена событиям более чем семидесятилетней давности: освобождению Обнинска от немецко-фашистских захватчиков.
Начнется мероприятие в одиннадцать утра у «Вечного огня», после в сквере генерала Наумова развернется военно-историческая площадка, где все желающие смогут увидеть полевую кухню, собрать и разобрать военное оружие и так далее.
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