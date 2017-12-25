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Чиновники настоятельно рекомендуют обнинцам не молчать

25 декабря 2017
Транспорт


Чиновники настоятельно рекомендуют обнинцам не молчать

Близятся новогодние праздники, которые повлекут за собой длинные выходные.

Традиционно, для многих работников сферы обслуживания «каникулы» будут рабочими.

Это касается, в том числе и водителей общественного транспорта: автобусов и маршрутных такси. Так, в преддверии Нового года, 31-го декабря, одни из самых востребованных в Обнинске маршруток: 2 и 3 будут ездить вплоть до четырех утра и трех часов ночи следующего дня соответственно. Маршрут № 13 и вовсе будет продолжать движение до шести утра первого января.

Большая часть других маршруток увеличит график работы до 23:00. Что же касается работы в праздничные дни: с 1-го по 8-е января, то двигаться транспорт будет по расписанию выходного дня.

Отметим, что информацию о графике работы обнинские перевозчики заблаговременно представили в администрацию города. В связи с чем, сотрудники управления потребительского рынка транспорта и связи просят всех горожан не молчать, если транспорт будет ездить плохо и немедленно сообщать или диспетчеру МП «ОПАТП» по телефону 397-61-21 (круглосуточно), или в рабочие часы по номеру 396-21-20.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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