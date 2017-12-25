|
25 декабря 2017
Транспорт
Чиновники настоятельно рекомендуют обнинцам не молчать
Близятся новогодние праздники, которые повлекут за собой длинные выходные.
Традиционно, для многих работников сферы обслуживания «каникулы» будут рабочими.
Это касается, в том числе и водителей общественного транспорта: автобусов и маршрутных такси. Так, в преддверии Нового года, 31-го декабря, одни из самых востребованных в Обнинске маршруток: 2 и 3 будут ездить вплоть до четырех утра и трех часов ночи следующего дня соответственно. Маршрут № 13 и вовсе будет продолжать движение до шести утра первого января.
Большая часть других маршруток увеличит график работы до 23:00. Что же касается работы в праздничные дни: с 1-го по 8-е января, то двигаться транспорт будет по расписанию выходного дня.
Отметим, что информацию о графике работы обнинские перевозчики заблаговременно представили в администрацию города. В связи с чем, сотрудники управления потребительского рынка транспорта и связи просят всех горожан не молчать, если транспорт будет ездить плохо и немедленно сообщать или диспетчеру МП «ОПАТП» по телефону 397-61-21 (круглосуточно), или в рабочие часы по номеру 396-21-20.
Просмотров: 84
Последние новости из рубрики «Транспорт»:
21 декабря 2017
Обнинские контролеры «РЖД» проявили благородство
Вчера на обнинском железнодорожном вокзале не работала ни одна касса. Как объяснили контролеры, по техническим
22 декабря 2017
В новогодние праздники будет изменено расписание движения электропоездов на Киевском направлении
В период новогодних праздников будет изменено расписание движения пригородных электропоездов. Коснется
19 декабря 2017
Обнинские чиновники попросили горожан «немного потерпеть»
Транспортная проблема в Обнинске уже порядком навязла у всех на зубах. Повсеместно слышатся жалобы от
13 декабря 2017
Обнинские перевозчики уверены, что в «ИАТЭ» учатся магнаты?
Проблема с транспортом наукограде не сказать, что нова, и не сказать, что быстро решаема. Особенно сильно
9 декабря 2017
Власти наукограда съездили в Рязань за мастер-классом по организации дорожного движения
На днях рабочая группа, состоящая из обнинских чиновников, которую возглавил мэр наукогдара Владислав
8 декабря 2017
Депутаты предрекают скорую смерть МП «ОПАТП»
То, что проблема муниципального транспорта в Обнинске достигла своего апогея, уже никто не сомневается,
1 декабря 2017
Обнинский подземный переход будут ремонтировать во вторую очередь
В последнее время жители Обнинска вновь стали выражать недовольство состоянием железнодорожного подземного
29 ноября 2017
«Убогим» подземным переходом в Обнинске займутся в следующем году
На прошедшем вчера заседании Обнинского городского собрания депутат Лев БЕРЕЗНЕР в ходе обсуждения бюджета
27 ноября 2017
Обнинские застройщики услышали мэра, правда, поздно
Еще несколько недель назад, в самый разгар слякоти, мэр Обнинска Владислав ШАПША на очередной планерке
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Вчера вечером на железнодорожном вокзале произошел скандал. Как всегда, перед отправкой очередной электрички
Архив новостей
Самое оцененное
29 ноября 2017
Проблемы здравоохранения в Обнинске снимают за счет частных клиник
Вчера на заседании Обнинского городского Собрания депутат
14 декабря 2017
Молодая учительница считает нагрузку в школах чрезмерной
На днях учительница географии, живущая в Обнинске и работающая
1 декабря 2017
Власти Боровского района решили проверить договор аренды Зайцевского оврага
Полиция Боровского района приступила к изучению
Самое читаемое
Торговля
12 декабря 2017
В Обнинске появился очередной сарайный киоск
Криминал
20 декабря 2017
В Обнинске изнасиловали и ограбили молодую женщину
Лента новостей
25 декабря 2017
Обнинская ГИБДД наведет порядок на улице Чайковского
Недавно...
25 декабря 2017
Жительница Боровского района избила на работе свою коллегу
В...
25 декабря 2017
В Обнинске дорожные правила нарушают и водители и пешеходы
Надо...
22 декабря 2017
Под Обнинском большегруз сбил мужчину
В...
22 декабря 2017
Обнинских родителей поставили в пример региону
На...
22 декабря 2017
В городском
Несмотря...
21 декабря 2017
Потомки знаменитых кондитеров приедут на боровскую елку
В...
21 декабря 2017
Балабановцы
В...
21 декабря 2017
Борцы и боксеры из Балабанова завоевали россыпь медалей
Балабановские...
21 декабря 2017
В Балабанове готовятся к заливке катков
Как...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
5
То, что осталось «на потом»
2
1
Балабановцы обрели сердце
3
1
Начальник боровской полиции пожаловался на низкую социальную ответственность балабановцев
4
1
Мэр Обнинска призвал горожан «не перебирать» на Новый год!
5
1
Бездействие и равнодушие властей губит многодетные семьи!
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
4
5
То, что осталось «на потом»
5
5
Обнинских ученых на полгода отправили в отпуск за свой счет!
Доска объявлений
События
91
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
810
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2449
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.