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26 декабря 2017
Экономика
Бюджетные траты в 2017-м году в Обнинске перевалили за четыре милларда
Сегодня пройдет последнее в этом году заседание Горсобрания.
Депутаты соберутся за круглым столом, в том числе, чтобы внести поправки в бюджет, касающиеся зарплаты работников культуры.
Подводя итоги уходящего года, главный финансист Обнинска Людмила КОНОВАЛОВА заметила, что в уходящем году бюджетные расходы перевалили через отметку в четыре миллиарда. Последняя неделя будет напряженной для финансистов, так как за оставшиеся четыре дня городу необходимо рассчитаться по долгам.
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