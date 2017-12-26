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Бюджетные траты в 2017-м году в Обнинске перевалили за четыре милларда

26 декабря 2017
Экономика


Бюджетные траты в 2017-м году в Обнинске перевалили за четыре милларда

Сегодня пройдет последнее в этом году заседание Горсобрания.

Депутаты соберутся за круглым столом, в том числе, чтобы внести поправки в бюджет, касающиеся зарплаты работников культуры.
Подводя итоги уходящего года, главный финансист Обнинска Людмила КОНОВАЛОВА заметила, что в уходящем году бюджетные расходы перевалили через отметку в четыре миллиарда. Последняя неделя будет напряженной для финансистов, так как за оставшиеся четыре дня городу необходимо рассчитаться по долгам.
 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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