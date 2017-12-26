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Боровский военком недоволен поддержкой в поиске уклонистов

26 декабря 2017
Силовики


Боровский военком недоволен поддержкой в поиске уклонистов

Начальник военного комиссариата Боровского района Николай МАРКИДОНОВ рассказал о трудностях, которые возникают в процессе подготовки молодежи к военной службе.

– Подготовка граждан, подлежащих призыву, начинается с их приписки в 17 лет. Так, нами было вызвано 241 человек, из них 9 оказались не оповещены по различным причинам. Главная из них – это отсутствие молодых людей по месту жительства и регистрации, – отметил Николай Витальевич.

Тем не менее, по его словам, осуществленные совместно с полицией розыскные мероприятия позволили найти часть беглецов, однако на данный момент в розыске находится еще 9 человек.

Кроме того, 12 жителей Боровсконго района, получив повестки, все равно не явились в комиссариат. В связи с этим, Марикидонов выразил недовольство отсутствием помощи в решении этой проблемы со стороны местных администраций.

– К сожалению, мы не видим здесь заинтересованности глав местного самоуправления. А ведь у нас в каждой администрации есть штатный военно-учетный работник, и он за это получает заработную плату, – заявил Николай Маркидонов.

Но в двух сельских поселениях, по его словам, эта работа все-таки налажена вполне нормально – это Асеньевское и Совьяки.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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