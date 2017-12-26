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26 декабря 2017
Благоустройство
Пешеходы на Гагарина боятся переломать ноги
По словам Вячеслава Вячеславовича, его подчиненные за прошлую неделю пилили аварийные деревья, ремонтировали колодцы и светофоры, и даже залатали 148 квадратных метров проезжей части.
А вот пешеходам в этом вопросе везет меньше, чем автомобилистам. Если состояние дорог строго контролирует ГИБДД, поэтому их ремонтируют в любое время года, то тротуары остаются бесхозными.
- Это безобразие какое-то!- жалуется жительницы Обнинска Ольга Н. - Вы попробуйте пройти по тротуару, от «Плазы» вглубь 51 микрорайона. Это же какой-то ужас! Ямы такие, что переломать ноги там можно, как нечего делать.
К слову, это не единственное место, где состояние тротуара оставляет желать лучшего. Так, например, на улице Энгельса дорожку, которую поделили между пешеходами и велосипедистами, ругают и те, и другие. Весной асфальт сошел с тротуара вместе со снегом, поэтому иначе как стиральной доской, его давно уже никто не называет. Однако городские власти предпочитают не замечать недовольства людей.
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