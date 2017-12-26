Обнинск
Новости
Пешеходы на Гагарина боятся переломать ноги

26 декабря 2017
Благоустройство


Пешеходы на Гагарина боятся переломать ноги

Традиционно на планерке заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН докладывал о работе коммунальных служб.

По словам Вячеслава Вячеславовича, его подчиненные за прошлую неделю пилили аварийные деревья, ремонтировали колодцы и светофоры, и даже залатали 148 квадратных метров проезжей части.

А вот пешеходам в этом вопросе везет меньше, чем автомобилистам. Если состояние дорог строго контролирует ГИБДД, поэтому их ремонтируют в любое время года, то тротуары остаются бесхозными.

- Это безобразие какое-то!- жалуется жительницы Обнинска Ольга Н. - Вы попробуйте пройти по тротуару, от «Плазы» вглубь 51 микрорайона. Это же какой-то ужас! Ямы такие, что переломать ноги там можно, как нечего делать.

К слову, это не единственное место, где состояние тротуара оставляет желать лучшего. Так, например, на улице Энгельса дорожку, которую поделили между пешеходами и велосипедистами, ругают и те, и другие. Весной асфальт сошел с тротуара вместе со снегом, поэтому иначе как стиральной доской, его давно уже никто не называет. Однако городские власти предпочитают не замечать недовольства людей.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 173

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #ремонт тротуара, #благоустройство, #дорожные работы:


23 декабря 2017

Детскую площадку на Энгельса обещали осветить
Если в прошлое воскресенье дети вынуждены были играть на площадке проспекта Маркса в полной темноте,...
21 декабря 2017

Балабановцы обрели сердце
В соседнем с Обнинском Балабанове появилось сердце. Типовая архитектурная форма, которую можно увидеть...
19 декабря 2017

Отремонтированный железнодорожный мост в Балабанове пока не освещен
Как рассказал главный архитектор Балабанова Всеволод НЕРУШЕВ, ремонт пешеходного перехода на местном...
19 декабря 2017

В Обнинске срубили 117 деревьев
В Обнинске активизировалась деятельность по вырубке сухих и аварийных деревьев. Только за прошедшую неделю...
19 декабря 2017

В Балабанове не смогли открыть второй МФЦ
В соседнем с Обнинском Балабанове администрация города планировала к концу года открыть второе отделение...
20 декабря 2017

В Балабанове приняли проблемную детскую площадку
В соседнем с Обнинском Балабанове администрация, наконец, согласилась подписать акт приемки детской площадки...
18 декабря 2017

Обнинские дети воскресным вечером играли в темноте
Несмотря на то, что настоящей зимы из-за отсутствия снега в Обнинске не ощущается, праздничное настроение...
18 декабря 2017

Ремонтников «Дома офицеров» оштрафовало региональное УФАС
Под прицел надзорного органа попало прошлогоднее проведение ремонтных работ системы отопления в обнинском...
19 декабря 2017

В Балабанове возьмутся за тротуары
В следующем году в соседнем с Обнинском Балабанове сделают акцент на ремонт тротуаров. На них в расходной...
18 декабря 2017

Дефицит боровского бюджета составит почти 7 млн. рублей
Как рассказала начальник финансового отдела Боровска Светлана РАТТАС, расходная часть бюджета города...


 Архив новостей

Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.