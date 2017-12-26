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В обнинском музее открылась выставка картин Натальи Иволгиной

26 декабря 2017
Культура


В обнинском музее открылась выставка картин Натальи Иволгиной

На днях в музее истории города Обнинска состоялось открытие выставки работ известной местной художницы Натальи ИВОЛГИНОЙ.

Автор представила на суд обнинской публики около 40 своих картин, большинство из которых пейзажи, написанные под впечатлениями от ее собственных путешествий. Именно поэтому выставка получила название «Воспоминания о хорошем». Очень много в произведениях автора моря – оно, как призналась Иволгина, ее особенно вдохновляет. Оценить творения обнинской художницы пришло немало гостей, в числе которых оказались первые лица города, в том числе и мэр Владислав ШАПША.

Стоит отметить, что это уже не первая выставка обнинской художницы. Впервые с работами Натальи Иволгиной местный ценители прекрасного смогли познакомиться, посетив выставку «Настроение».

Выставка «Воспоминания о прошлом» продлится в обнинском музее до 21 января. Далее картины автора начнут гастролировать по музеям Калужской области.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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