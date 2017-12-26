Обнинск
Новости
За год Обнинск посетили больше пятидесяти тысяч человек

26 декабря 2017
Общество


За год Обнинск посетили больше пятидесяти тысяч человек

Как сообщили корреспондентам «Obninsk.Name» сотрудники управления культуры и молодежной политики при администрации Обнинска, за период с января по декабрь текущего года наукоград посетили 52 тысячи человек.

Однако, как отмечают специалисты, эта цифра все равно могла быть больше, если бы этому вопросу уделялось больше внимания.

- На настоящий момент у нас нет какой-то устоявшейся политики по данному направлению, а между тем интерес к Обнинску очень неплохой, особенно к станции, но она, к сожалению, для массового туриста недоступна, - отметила глава информационно-туристического центра Лариса ЕРШОВА.

На сегодняшний день большинство гостей города приезжают в наукоград по работе или в составе научных делегаций, при этом озвученная чиновниками цифра на самом деле может оказаться больше.

Дело в том, что информацию о своей деятельности администрации предоставляет только девять гостиниц наукограда, а о том, сколько человек останавливается у «частников», сотрудники мэрии не в курсе.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
Просмотров: 77

Последние новости из рубрики «Общество»:


25 декабря 2017

Количество болеющих школьников в Обнинске возрастает каждую неделю!
Такую информацию корреспонденту нашего портала предоставила начальник Управления общего образования Татьяна...
25 декабря 2017

Чиновники, коммунальщики и врачи будут дежурить в январские каникулы
Эту тему на планерке главы администрации затронул главный коммунальщик города Вячеслав ЛЕЖНИН. Причем...
25 декабря 2017

В МФЦ сократилось количество работающих окон
Трудности в работе Многофункционального центра в Обнинске возникли из-за переезда. Все дело в том, что...
25 декабря 2017

Начальник боровской полиции пожаловался на низкую социальную ответственность балабановцев
Начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН сегодня прокомментировал произошедший на выходных...
23 декабря 2017

В Обнинске старушка стала очередной жертвой мошенников
В квартиру к пожилой женщине наведались два незваных гостя с предложением купить у них чудодейственный...
21 декабря 2017

Обнинские алкоголики занимаются вредительством
На днях обнинские спасатели выставили на городских водоемах аншлаги, запрещающие выходить на лед. И,...
20 декабря 2017

Обнинским дружинникам могут предоставить льготную страховку
Сейчас в Обнинске патрулируют город 35 добровольных народных дружинников. И курирующий их деятельность...
20 декабря 2017

Жители Балабанова боятся подходить к Полкам добра
Сотрудники балабановской администрации во главе с заместителем главы администрации по социальным вопросам...
20 декабря 2017

Губернатор провел встречу с кандидатами в «Лидеры России»
Сегодня утром губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ пообщался с молодыми людьми, вышедшими...
19 декабря 2017

В Обнинске открылась школа для взрослых
Недавно в первом наукограде свою работу начала родительская школа. Первое занятие прошло 14 декабря,...


 Архив новостей

Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.