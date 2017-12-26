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Компания «Риэлт Менеджмент» завершила строительство очередного дома в Заовражье!

26 декабря 2017
Строительство


Компания «Риэлт Менеджмент» завершила строительство очередного дома в Заовражье!

Буквально сегодня в современном жилом районе «Новый Бульвар» была поставлена финальная точка в строительстве нового дома от компании «Риэлт Менеджмент», генеральным директором которой является Константин ЧИЧКИН.

Отметим, что все работы были завершены еще в начале месяца. Так, 8-го декабря дом принимала Государственная инспекция по строительному надзору Калужской области, а сегодня свой положительный вердикт вынесла Государственная комиссия. Кстати сказать, застройщик полностью выполнил свои обязательства перед покупателями и городом и сдал дом до конца календарного года.

- Завершены все работы по благоустройству территории, обустроены детские площадки и места общего пользования. Дом обеспечен парковочными местами в соответствии со строительными нормами на 100%, что весьма актуально для нашего города с заполоненными машинами дворами, - рассказал Константин Владимирович.

Более того, уже подведены и подключены все коммуникации, запущено отопление. То есть все готово для того, чтобы принять первых жильцов.

- Сразу после Нового года компания «Риэлт Менеджмент» будет ждать своих дольщиков для вручения ключей и передачи приобретенных квартир, - резюмировал руководитель компании.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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