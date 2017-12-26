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Мошенники заставили жительницу Обнинска отдать им почти сто тысяч рублей

26 декабря 2017
Криминал


Мошенники заставили жительницу Обнинска отдать им почти сто тысяч рублей

Еще одна жительница Обнинска стала жертвой телефонных мошенников.

Женщине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ее дочь задержана полицией во время передачи ею наркотиков. Причем некая дама, представившись дочерью, подтвердила эту информацию. А мужчина, мнимый сотрудник полиции, потребовал с убитой горем матери 95 тысяч рублей за «освобождение» задержанной.

Перепуганная мать не стала проверять этот факт, хотя могла бы позвонить своей дочке. Вместо этого она поспешила выполнить требования мошенников, перечислив указанную сумму на два абонентских номера. По требованию аферистов женщина порвала чеки. И только после этого позвонила своей дочери, которая все это время находилась у себя дома.

В настоящее время по данному факту мошенничества следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело. Данное преступление предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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