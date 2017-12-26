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Обнинские депутаты завершили год рекордно коротким заседанием

26 декабря 2017
Власть


Обнинские депутаты завершили год рекордно коротким заседанием

Сегодня в здании администрации состоялось заключительное в этом году заседание Обнинского городского Собрания.

На повестке дня у народных избранников стояло всего два вопроса, рассмотрение которых заняло у парламентариев всего двадцать минут.

Помимо этого, депутаты подвели некоторые итоги своей работы, а также поздравили друг друга с наступающими праздниками.

Так, например, глава городского самоуправления Владимир ВИКУЛИН выразил надежду, что следующий год окажется не менее удачным и продуктивным, а также пожелал всем присутствующим хорошо провести праздник в кругу семьи.

— Это очень светлый момент, который всем несет некую частичку волшебства, но самое важное, что это время мы проводим среди родных и близких нам людей. Я благодарен и депутатам, и представителям администрации за плодотворную работу в этом году, и желаю хорошего настроения и новых успехов. Я всех вас люблю, - подытожил Владимир Васильевич.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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