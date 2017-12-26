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Массовое гуляние в новогоднюю ночь в Обнинске продлится всего полтора часа

26 декабря 2017
Мероприятия


Массовое гуляние в новогоднюю ночь в Обнинске продлится всего полтора часа

Не за горами Новый Год.

Большинство обнинцев уже нарядили елки, накупили мандаринов и шампанского и готовятся отметить один из главных праздников. Отметим, что и власти наукограда не остались в стороне и подготовили для жителей богатую и насыщенную программу мероприятий.

Напомним, что всего запланированы свыше сотни концертов, выставок, встреч и так далее.

Однако в саму новогоднюю ночь массовое гуляние продлится не так уж и долго – всего полтора часа. Так, старт торжественных мероприятий запланирован на 1:30 ночи первого января. Закончится праздничная дискотека в три часа утра.

Кстати сказать, безопасность жителей будут обеспечивать стражи правопорядка, а обнинская КБ№8 будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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