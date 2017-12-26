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Под Обнинском горит дом, а хозяин успел спастись

26 декабря 2017
Происшествия


Под Обнинском горит дом, а хозяин успел спастись

В настоящее время обнинские пожарные занимаются тушением горящего жилого дома в соседней с наукоградом деревне Шемякино.

Как проинформировали в службе пожаротушения ФГКУ 8 ОФПС по Калужской области, хозяин дома, находившийся там один, успел выбежать на улицу. Но мужчина перенервничал, и ему стало плохо с сердцем. Так что скорую помощь вызывать все равно пришлось. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. А жить ему теперь придется у родных, потому что дом уже успел изрядно сгореть.

Причины возгорания специалисты установят позже.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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