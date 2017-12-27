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27 декабря 2017
Общество
Работу администрации Обнинска в сети высоко оценили аудиторы
Аналитики рассматривали, как муниципальная власть проявляет себя в социальной сети «Вконтакте».
Учитывая, что единого подхода в этом вопросе не выработано, работают официальные странички в глобальной паутине по-разному. Кто-то старается оперативно ответить на вопросы горожан, а кто-то просто копирует официальную информацию.
Попала в список и страничка администрации Обнинска. Уровень ее открытости чуть не дотягивает до 89 процентов, такие же цифры значатся и в графе «Изменения».
В рейтинге Обнинск занял шестое место. Его опередили Екатеринбург, Казань, Сызрань, Череповец, Шахты и Тюмень.
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