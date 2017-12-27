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Работу администрации Обнинска в сети высоко оценили аудиторы

27 декабря 2017
Общество


Работу администрации Обнинска в сети высоко оценили аудиторы

98 страничек администраций городов, население которых перевалило отметку 100000, проанализировал проектный центр «Инфометр».

Аналитики рассматривали, как муниципальная власть проявляет себя в социальной сети «Вконтакте».

Учитывая, что единого подхода в этом вопросе не выработано, работают официальные странички в глобальной паутине по-разному. Кто-то старается оперативно ответить на вопросы горожан, а кто-то просто копирует официальную информацию.

Попала в список и страничка администрации Обнинска. Уровень ее открытости чуть не дотягивает до 89 процентов, такие же цифры значатся и в графе «Изменения».

В рейтинге Обнинск занял шестое место. Его опередили Екатеринбург, Казань, Сызрань, Череповец, Шахты и Тюмень.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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