Работу администрации Обнинска в сети высоко оценили аудиторы

За год Обнинск посетили больше пятидесяти тысяч человек

98 страничек администраций городов, население которых перевалило отметку 100000, проанализировал проектный центр «Инфометр».Аналитики рассматривали, как муниципальная власть проявляет себя в социальной сети «Вконтакте».Учитывая, что единого подхода в этом вопросе не выработано, работают официальные странички в глобальной паутине по-разному. Кто-то старается оперативно ответить на вопросы горожан, а кто-то просто копирует официальную информацию.Попала в список и страничка администрации Обнинска. Уровень ее открытости чуть не дотягивает до 89 процентов, такие же цифры значатся и в графе «Изменения».В рейтинге Обнинск занял шестое место. Его опередили Екатеринбург, Казань, Сызрань, Череповец, Шахты и Тюмень.