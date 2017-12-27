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27 декабря 2017
Наука и техника
Аспирантка ФЭИ Анна Питык получила областную награду
Девушка награждена Почетным знаком имени Екатерины ДАШКОВОЙ второй степени. Награда присваивается женщинам, победившим в ежегодных областных конкурсах, за успехи в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, и тем, у кого есть научные публикации по данным видам работ, а также добившиеся успехов в учебе.
Анна ПИТЫК уже три года обучается в аспирантуре ФЭИ. Основная тематика ее работ посвящена водо-водяным энергетическим реакторам. За время обучения Анна приняла участие во многих международных, всероссийских и региональных научно-технических конференциях. Кроме того, она является исполнителем работ по гранту Российского научного фонда «Исследование теплофизических свойств и процессов массопереноса борной кислоты в аварийных режимах АЭС с ВВЭР».
Ежегодно в Калужской области вручается шесть Почетных знаков имени Екатерины ДАШКОВОЙ. К ним прилагается и денежная премия. Получившим знак второй степени ежемесячно будет выплачиваться по восемь тысяч рублей.
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