Школьнице грозит пять лет тюрьмы за кражу мобильника

За текущий год в Обнинске из оборота было изъято около сотни поддельных купюр

Инцидент произошел в одной из школ города Обнинска.После того, как из наружного кармана рюкзака восьмиклассницы бесследно исчез дорогой сотовый телефон, ее мать обратилась в полицию. Сумма ущерба была весомой- 27 тысяч рублей.Стражи порядка тут же установили, что дорогой гаджет был похищен в классе, после чего полицейские, используя специальную программу, вычислили, кто взял мобильник.Преступление совершила одноклассница жертвы, и телефон вернулся к хозяйке. Однако на сем дело не закончилось. Учитывая, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, школьница, похитившая мобильник, может на пять лет лишиться свободы.