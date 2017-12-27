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Школьнице грозит пять лет тюрьмы за кражу мобильника

27 декабря 2017
Криминал


Школьнице грозит пять лет тюрьмы за кражу мобильника

Инцидент произошел в одной из школ города Обнинска.

После того, как из наружного кармана рюкзака восьмиклассницы бесследно исчез дорогой сотовый телефон, ее мать обратилась в полицию. Сумма ущерба была весомой- 27 тысяч рублей.

Стражи порядка тут же установили, что дорогой гаджет был похищен в классе, после чего полицейские, используя специальную программу, вычислили, кто взял мобильник.

Преступление совершила одноклассница жертвы, и телефон вернулся к хозяйке. Однако на сем дело не закончилось. Учитывая, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, школьница, похитившая мобильник, может на пять лет лишиться свободы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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