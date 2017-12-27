|
27 декабря 2017
Криминал
Школьнице грозит пять лет тюрьмы за кражу мобильника
Инцидент произошел в одной из школ города Обнинска.
Стражи порядка тут же установили, что дорогой гаджет был похищен в классе, после чего полицейские, используя специальную программу, вычислили, кто взял мобильник.
Преступление совершила одноклассница жертвы, и телефон вернулся к хозяйке. Однако на сем дело не закончилось. Учитывая, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, школьница, похитившая мобильник, может на пять лет лишиться свободы.
Просмотров: 302
Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #кража, #школа, #телефон:
26 декабря 2017
Мошенники заставили жительницу Обнинска отдать им почти сто тысяч рублей
Еще одна жительница Обнинска стала жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили с неизвестного номера
24 декабря 2017
Из квартиры вынесли 25 тысяч рублей, когда хозяева были дома
Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Маркса. Совершив вояж по магазинам, хозяева вернулись
25 декабря 2017
Жительница Боровского района избила на работе свою коллегу
В дежурную часть отдела полиции по Боровскому району поступило сообщение о том, что в городскую больницу
21 декабря 2017
За текущий год в Обнинске из оборота было изъято около сотни поддельных купюр
Сотрудники правоохранительных органов наукограда продолжают учить представителей торговой сферы отличать
19 декабря 2017
В Обнинске открылась школа для взрослых
Недавно в первом наукограде свою работу начала родительская школа. Первое занятие прошло 14 декабря,
20 декабря 2017
В Обнинске изнасиловали и ограбили молодую женщину
В наукограде завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин: 32-летнего иностранного
18 декабря 2017
В Обнинске продолжат устанавливать видеокамеры
Многие жители Обнинска считают, что в городе недостаточно камер видеонаблюдения. Однако, как проинформировала
17 декабря 2017
Увлеченный ремонтом обнинец не заметил пропажи холодильника
О таком необычном случае рассказала пресс-служба ОМВД России по городу Обнинску. Житель наукограда вместе
18 декабря 2017
Парню не удалось перехитрить банк
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе полиция возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего
16 декабря 2017
Обнинская автоледи предъявила полицейским «липовые» права
Факт данного правонарушение вскрылся благодаря воле случая. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по
Архив новостей
Самое оцененное
13 декабря 2017
Обнинские перевозчики уверены, что в «ИАТЭ» учатся магнаты?
Проблема с транспортом наукограде не сказать, что нова, и не
29 ноября 2017
Проблемы здравоохранения в Обнинске снимают за счет частных клиник
Вчера на заседании Обнинского городского Собрания депутат
14 декабря 2017
Молодая учительница считает нагрузку в школах чрезмерной
На днях учительница географии, живущая в Обнинске и работающая
Самое читаемое
Медицина
21 декабря 2017
Обнинск вошел в «территорию риска» по распространению ВИЧ-инфекции
Торговля
22 декабря 2017
В Обнинске закрылся торгово-выставочный центр «ЦИПК»
Лента новостей
27 декабря 2017
Встречать Новый год обнинцы будут в грязи и слякоти
Несмотря...
27 декабря 2017
Председатель контрольно-счетной палаты поздравил обнинцев с Новым годом
Во...
26 декабря 2017
Под Обнинском горит дом, а хозяин успел спастись
В...
26 декабря 2017
Массовое гуляние в новогоднюю ночь в Обнинске продлится всего полтора часа
Не...
26 декабря 2017
Прокуратура
Защита...
25 декабря 2017
Обнинская ГИБДД наведет порядок на улице Чайковского
Недавно...
25 декабря 2017
В Обнинске дорожные правила нарушают и водители и пешеходы
Надо...
22 декабря 2017
Под Обнинском большегруз сбил мужчину
В...
22 декабря 2017
В новогодние праздники будет изменено расписание движения электропоездов на Киевском направлении
В...
22 декабря 2017
Обнинских родителей поставили в пример региону
На...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
То, что осталось «на потом»
2
1
Понять и простить
3
1
Балабановцы обрели сердце
4
1
Начальник боровской полиции пожаловался на низкую социальную ответственность балабановцев
5
1
Мэр Обнинска призвал горожан «не перебирать» на Новый год!
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
6
То, что осталось «на потом»
4
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
5
5
Обнинских ученых на полгода отправили в отпуск за свой счет!
Доска объявлений
События
91
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
810
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2449
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.