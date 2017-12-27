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Житель Обнинска полез за картошкой и умер

27 декабря 2017
Происшествия


Житель Обнинска полез за картошкой и умер

Вчера вечером в Обнинске, на улице Звездной, 13, был обнаружен труп мужчины.

Несчастного нашли мертвым в его погребе, который тот несколько лет назад оборудовал в своей лоджии на первом этаже.

Как рассказали в управлении ГО и ЧС при обнинской городской администрации, умершего нашли рядом с картошкой, за которой он, видимо, и полез. А тревогу по поводу внезапного исчезновения мужчины первым забил его сосед. Владелец погреба несколько дней не появлялся на улице, не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь. В итоге спасателям и полицейским пришлось ее взламывать.

На теле умершего не было обнаружено следов от насильственной смерти. Расследование данного происшествия продолжается.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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