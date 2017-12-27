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Жителя Обнинска осудили за равнодушное отношение к дочери

27 декабря 2017
Общество


Жителя Обнинска осудили за равнодушное отношение к дочери

Обнинский мировой суд вынес приговор жителю наукограда, длительно не платившему алименты на содержание своей дочери.

Было установлено, что мужчина, являясь трудоспособным, не устраивался на работу. В Центр занятости населения по данному вопросу он не обращался и какую-либо материальную помощь ребенку не оказывал. При этом источник дохода у него был, а денежными средствами безответственный отец распоряжался по своему усмотрению. Участия в воспитании дочери он также не принимал.

Суд признал его виновным в совершении преступления и приговорил к исправительным работам на срок 6 месяцев. Вероятнее всего этому гражданину придется теперь трудиться на поприще коммунального хозяйства города.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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